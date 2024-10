Acidente entre caminhão e carreta cegonha na MS-040 deixa uma pessoa ferida

Nesta madrugada (29), um homem ficou ferido após bater o caminhão que dirigia contra a traseira de uma carreta cegonha na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

A cabine do caminhão baú ficou destruída.

Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima que foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande com ferimentos leves.

No momento do acidente a carreta cegonha estava parada na lateral da rodovia, em trecho sem acostamento.

