Adolescente é arrastada de bicicleta ao ser atingida por moto, em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (13) um adolescente, de 17 anos, foi atingida por uma motocicleta ao atravessar a Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim, a 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas pelo sito local, Edição MS, o motorista, de 39 anos, que não teve suas informações divulgadas, informou que estava dirigindo sentido centro pela faixa na esquerda, quando a vítima saiu da pista da direita e atravessou na sua frente para entrar na ciclovia.

Devido o impacto, a adolescente caiu ao chão e sofreu alguns machucados. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura pelo Corpo de Bombeiros. A equipe do Grupamento de Trânsito da PM (Polícia Militar) foi acionada. O estado da vítima não foi divulgado.

