Operação Forasteiros cumpre mandados em 5 estados contra organização que utiliza “mulas” para o tráfico de drogas; MS está na lista

Na manhã desta terça-feira (16) a Policia Civil deflagrou a Operação Forasteiros, criada com o objetivo de mirar quadrilha especializada no transporte de drogas “mulas”. Ao todo foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão em 5 estados. Em Campo Grande, um traficante foi preso.

Coordenada pela Policia Civil de Goiás, a Operação foi realizada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Bahia. Os principais alvos são líderes da organização que possuem relação com facções criminosas responsáveis pelo tráfico interestadual de drogas.

Segundo informações da Policia Civil, a organização utiliza de “mulas” para o tráfico de entorpecentes, ou seja, pessoas que escondiam drogas em pertences pessoais, para serem distribuídos em diversas bocas de fumo. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos quatro mandados de busca e um de prisão na Capital.

Em uma das residências foram apreendidos 300 quilos de maconha e haxixe, celulares e um veículo. Também foram realizadas prisões em flagrante.

A liderança

Um homem de 55 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em Lauro de Freitas (BA) apontado como um dos líderes da organização. Contra ele há três mandados de prisão em aberto.

Durante as investigações, os policias contataram que o suspeito realizava de diversos procedimentos estéticos para modificar o rosto e não ser reconhecido.

Já na casa, utilizada como laboratório de produção de entorpecentes, foram apreendidos duas prensas hidráulicas, duas pistolas semiautomáticas, porções da droga, material para mistura, insumos químicos e dois veículos de luxo.

A operação segue em andamento.