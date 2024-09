Calorão predomina em MS e semana começa com temperaturas acima dos 35°C

A semana começou com um clima ameno em Campo Grande, registrando 17°C nesta manhã, com sensação térmica de 15°C. No entanto, as previsões indicam que o alívio térmico será breve, pois o calor deve predominar em todo o Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

Em Ponta Porã, no sul do Estado, a mínima registrada foi de 12,3°C, enquanto Amambai, também na região de fronteira com o Paraguai, marcou 10,3°C durante a madrugada.

Apesar das baixas temperaturas no início do dia, Campo Grande promete enfrentar uma segunda-feira com máxima de 36°C e, na terça-feira, o calor aumenta ainda mais, com os termômetros podendo alcançar 37°C. A previsão para quarta e quinta-feira é de máximas de 36°C e 34°C, respectivamente, demonstrando que o calor não dará trégua.

O dia mais quente do ano na capital foi registrado em 21 de agosto, quando os termômetros marcaram 37,5°C. Desde então, a última ocorrência de chuva foi no dia 25 de agosto, indicando um período prolongado de seca.

Para a região pantaneira, as máximas previstas para hoje são de 39°C em Coxim, 37°C em Corumbá e Aquidauana, e 35°C em Porto Murtinho. No sul do Estado, as máximas chegam a 33°C em Ponta Porã e 34°C em Dourados.

Outras cidades do Estado também devem enfrentar temperaturas elevadas nesta segunda-feira: Três Lagoas e Paranaíba devem chegar aos 38°C, enquanto Maracaju, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul registram máximas de 36°C. Bonito e Nova Alvorada do Sul podem alcançar 35°C, e Nova Andradina e Ivinhema devem ter máximas de 34°C. Já Naviraí, no sul, deve atingir 33°C.

A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul pode chegar aos 20%, um índice preocupante para a saúde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre os riscos desse tempo seco, recomendando à população que aumente a ingestão de líquidos, evite desgaste físico e não se exponha ao sol durante os momentos mais quentes do dia.

Com informações do Inmet

