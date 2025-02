Alinhamento raro de sete planetas será visível amanhã

Fenômeno astronômico não ocorrerá novamente até 2040

Nesta sexta-feira (28), sete planetas do Sistema Solar estarão alinhados no céu devido a um fenômeno astronômico incomum. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno formarão um arco ao longo do horizonte leste antes do nascer do sol.

Vênus e Júpiter serão os mais brilhantes e poderão ser vistos a olho nu. Marte terá um tom avermelhado, enquanto Mercúrio estará próximo ao Sol, dificultando sua visualização. Urano, Netuno e Saturno precisarão de telescópios ou binóculos para serem identificados.

Locais com pouca poluição de luz podem facilitar a observação.

Esse tipo de alinhamento planetário é considerado raro e, de acordo com astrônomos, um evento semelhante só deve se repetir em 2040.

