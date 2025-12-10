Dracco não fará atendimento ao público nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (11), o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) informou que fará atendimento ao público nesta quinta-feira (11).

Segundo o comunicado, o prédio passará por manutenção e por isso não será possível realizar o plantão. A população deve se programar e buscar atendimentos em outras unidades. O comunicado não informou uma delegacia específica para que o atendimento seja buscado.

O atendimento no Dracco volta na sexta-feira (12), com funcionamento normal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.