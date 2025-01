Homem é preso por trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Chapadão do Sul

Homem foi preso em flagrante suspeito por trafico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (21). A operação foi realizada pela Polícia Civil por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), em Chapadão do Sul, distante 332 km de Campo Grande.

O caso foi resultado de investigações que ocorrerem de uma operação realizada em 12 de dezembro de 2024, quando a Policia Civil realizou diversos mandados de busca e apreensão. Durante a analise e o monitoramento das informações, os policiais identificaram uma movimenteção suspeita que indicava o uso ilegal da residencia para a prática de tráfico de drogas.

Diante das suspeitas e das provas encontradas, a equipe realizou os preparativos para abordar a residência localizada no bairro Sibipiruna. No local foram encontradas juntio com o suspeito uma arma de fogo calibre .9mm, três carregadores e 32 munições do mesmo calibre, 77,9g de maconha, 176,5g de cocaína, prontas para comercialização, e uma balança de precisão.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,

Uma testemunha que estava presente na residência também foi conduzida para prestar depoimento.