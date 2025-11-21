Cachorro desaparece no Jardim São Bento e família busca informações

Pichulim, fox paulistinha de porte pequeno, sumiu entre domingo e segunda-feira em Campo Grande

A família de uma idosa de 80 anos que mora no bairro Jardim São Bento, em Campo Grande, procura por Pichulim, um cachorro da raça fox paulistinha que desapareceu entre domingo e a manhã de segunda-feira.

Segundo os familiares, o animal é de porte pequeno a médio e fugiu ao sair pelo portão da residência. O sumiço deixou a tutora bastante abalada, e qualquer informação que ajude a localizar o cão é considerada importante.

Moradores que tenham visto Pichulim ou saibam onde ele possa estar podem entrar em contato pelo WhatsApp no número (67) 9 9126-4506, com Micaelly Braga.

