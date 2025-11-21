Hipismo cresce em MS e reúne competidores na final do Campeonato de Salto Estadual neste fim de semana

Competição acontece em Campo Grande, com premiações que somam R$ 26 mil; público pode assistir gratuitamente

O hipismo vive um momento especial em Mato Grosso do Sul. Elegante, técnico e apaixonante, o esporte vem conquistando cada vez mais praticantes no estado. A maior prova disso estará reunida entre os dias 21 e 23 de novembro, quando o Centro Hípico Letícia Brito (CHLB) recebe a 8ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE) e o Grand Prix do Hipismo 2025, ambos promovidos pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH).

A etapa final chega com números impressionantes, contabilizando mais de 300 conjuntos inscritos (cavaleiro e animal, somente para os dois primeiros dias de disputas). Atletas de diferentes idades vêm de Campo Grande e de cidades como Maracaju, Amambai, Dourados e Ponta Porã. Um dado que chama atenção é o protagonismo feminino, já que mais de 90% dos competidores são mulheres, consolidando a força das Amazonas no estado.

As provas terão obstáculos que variam de 40 cm a 1,40 m e incluem a tradicional e emocionante categoria Xizinho, destinada a iniciantes. Ela é marcada por uma das cenas mais encantadoras do hipismo, com crianças muito pequenas, algumas ainda aprendendo a andar e já iniciando sua trajetória esportiva conectadas aos cavalos, em uma relação de confiança e sensibilidade.

No domingo, o clima de grande decisão toma conta do CHLB, que recebe as provas especiais de Grand Prix, sendo o GP Escolas e o Mini GP, somando mais de R$ 26 mil em premiação para atletas e também para tratadores. “Estamos valorizando a superação dos atletas, mas também valorizando os profissionais de bastidores, que são fundamentais para que o esporte aconteça”, destaca o presidente da FSMH, Rafael Mendes.

Além das disputas, o público poderá aproveitar o evento com entrada gratuita, provas iniciando às 8h nos três dias e uma estrutura completa, que inclui praça de alimentação e programação até o fim da tarde. “Para nós é um orgulho termos sediado a abertura do campeonato deste ano e recebermos também o encerramento, que será grandioso e terá uma estrutura toda especial para o público”, afirma Letícia Brito, do CHLB.

A final do campeonato celebra um ano de crescimento, visibilidade e fortalecimento da tradição do hipismo no Mato Grosso do Sul, um esporte que une técnica, emoção e parceria entre atleta e animal. Tradicional, mas em plena expansão – hipismo clássico sempre chamou atenção pelo porte dos animais, pela elegância das provas e pelo respeito entre os competidores.

Diferentemente de muitos esportes, não há clima de rivalidade e, o que move atletas e público é a paixão. Nos últimos anos, porém, a modalidade tem dado passos importantes para se popularizar em Mato Grosso do Sul, especialmente com escolas de hipismo que oferecem aulas mesmo para quem não possui cavalo.

Oportunidade – Quer conhecer melhor o esporte? O CHLB está com agendamento aberto para aulas experimentais, pelo telefone (67) 99936-0202.

Serviço:

8ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE) e Grand Prix do Hipismo 2025

Data: 21 a 23 de novembro de 2025 – a partir das 8 horas

Endereço: Centro Hípico Letícia Brito (CHLB) – Sit. Moradia do Sol 117

Entrada Gratuita

