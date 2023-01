Sessão extraordinária da Câmara definirá aumento da tarifa

O vereador Carlos Augusto Borges (PSB MS), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, afirmou que se necessário for, vai convocar sessão extraordinária da Casa de Leis para apreciação de Projeto de Lei do Executivo para solucionar o problema. “Caso seja necessário, a Câmara fará uma sessão extraordinária. Basta a prefeita enviar algum projeto, e nós vereadores, estaremos prontos para votação”, concluiu.

A paralisação voltou a ocorrer na manhã desta quarta-feira (18), mas Carlão destacou que a palavra final para resolver a questão é da prefeitura. Carlão informou que esteve com a prefeita Adriane Lopes para falar do tema, mas que ela afirmou que precisava de definições técnicas, antes de publicar no Diário Oficial o reajuste mínimo da tarifa.

“Solicitei que a Comissão de Transporte e Trânsito permaneça intermediando as negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus. O vereador Alírio Vilassanti, presidente da comissão já se reuniu com o Consórcio, o sindicato, a Agereg e o Ministério Público desde antes do ano novo para evitar a greve. Porque essa situação não pode prejudicar a população que depende do transporte”, disse Carlão.

“Mas os motoristas não quiseram esperar. Ainda não está definido se a tarifa será reajustada e o valor. Qual será o subsídio do Governo do Estado nas gratuidades. É preciso reforçar que nós vereadores da Câmara Municipal, somos totalmente contrários às paralisações porque prejudicam muito a população. Não somos contra os motoristas, mas a população não pode ser penalizada. O prejuízo é para todos, na última greve o prejuízo foi de R$40 milhões para o comércio, teve restaurante que jogou comida fora”, ponderou.

