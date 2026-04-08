Bolo de Santo Antônio terá alianças, prêmio especial e ajuda para nova comunidade em Campo Grande

A tradição que mobiliza fiéis e devotos em Campo Grande já começou. A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua iniciou nesta quarta-feira (8) a venda do tradicional Bolo de Santo Antônio, que em 2026 terá, além das conhecidas alianças simbólicas, prêmios especiais para os participantes.

A expectativa é produzir cerca de 17 mil bolos de pote, mantendo a tradição de esconder surpresas no recheio. Neste ano, serão inseridas 3 mil alianças simbólicas, além de um par de alianças de ouro e uma televisão de 60 polegadas.

Os convites estão sendo vendidos por R$ 15, mesmo valor praticado no ano passado. Além de participar da tradição, quem compra o bolo também contribui com uma causa social da igreja.

Segundo o pároco da Catedral, Wagner Divino, a arrecadação deste ano será destinada à construção de uma nova comunidade religiosa.

“Mais do que manter uma tradição, cada pote do bolo de Santo Antônio carrega um propósito especial. Este ano estamos construindo a comunidade São Miguel na Vila Carvalho. É tempo de gratidão e também é um gesto de fé, de partilha e de esperança que envolve toda a nossa comunidade”, destacou o sacerdote.

Os interessados podem adquirir os convites com paroquianos, na secretaria da Catedral ou após as missas. A entrega dos bolos será realizada no dia 13 de junho, das 6h30 às 13h, em sistema drive-thru.

Sobre Santo Antônio

Conhecido como padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio de Pádua é tradicionalmente lembrado como protetor das coisas perdidas, dos pobres e dos milagres. Durante suas pregações em igrejas e praças, relatos históricos apontam que muitos doentes e pessoas com deficiência teriam sido curados.

O religioso também ficou popularmente conhecido como “santo casamenteiro”, fama ligada a histórias de generosidade em que teria ajudado mulheres sem recursos a conseguir condições para se casar.

Serviço

A secretaria da Catedral atende nos seguintes horários:

Segunda-feira: 13h30 às 17h30

Terça a sexta-feira: 7h30 às 17h30

Sábado: 7h30 às 11h

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua está localizada na Travessa Lydia Baís, s/n, no Centro da Capital.

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