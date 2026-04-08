Drones reforçam fiscalização no trânsito durante show do Guns N’ Roses em Campo Grande

Plano integrado mobiliza cerca de 70 policiais da PRF e reforço de órgãos estaduais para garantir fluidez na BR-262

As forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul montaram uma operação especial para o show da banda Guns N’ Roses, que acontece nesta semana na Capital. O planejamento envolve atuação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar, Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Guarda Civil Metropolitana, com foco na segurança viária e organização do fluxo de veículos na BR-262, principal acesso ao local do evento.

Durante coletiva realizada na segunda-feira (7), o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, destacou que a realização do evento está condicionada ao cumprimento de exigências impostas à organização. “Essa questão de detritos que vão ser jogados, que podem ser jogados na rodovia e podem ocasionar algum tipo de sinistro de trânsito. Todas essas exigências devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma dessas 16 que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado”, afirmou.

Segundo ele, as medidas foram definidas com antecedência e há o compromisso dos organizadores em atender todos os requisitos. “Então a gente espera que o evento seja realmente tranquilo e transcorra dentro da normalidade da via”, completou.

O chefe da Seção de Operações da PRF/MS, Vinícius de Oliveira Figueiredo, explicou que foi elaborado um plano de ação integrado para o dia do evento, com policiamento ao longo de todo o trajeto entre o anel viário e o autódromo, em um trecho de cerca de 10 quilômetros.

“Foi elaborado então para a ação, para o dia do evento, um plano de ação integrada com todos os órgãos de segurança pública e de trânsito. Esse plano de ação visa coordenar as equipes que estarão em campo de forma que ao longo de todo o trajeto tenha um policiamento ostensivo com esses órgãos parceiros”, disse.

A PRF vai empregar cerca de 70 policiais, com uso de viaturas, motocicletas, drones, câmeras de monitoramento e radares portáteis. Também haverá fiscalização de alcoolemia, especialmente no retorno do evento. “A gente sabe que devido ao alto fluxo esse trânsito já tende a ser mais lento”, pontuou, ao destacar que as medidas visam garantir a fluidez no trânsito.

Para reduzir o impacto no tráfego, haverá restrição de circulação de veículos de carga com dimensões excedentes na BR-262, das 12h às 22h do dia do show. A medida busca diminuir o volume de veículos pesados em uma rodovia de pista simples, que deve registrar aumento significativo no fluxo.

O chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Kley de Souza, reforçou as orientações aos motoristas e pedestres, com ênfase no respeito à sinalização e no uso de estacionamentos oficiais.

“A sinalização de trânsito já existente no local e as temporárias que serão instaladas ao longo da rodovia devem ser respeitadas na íntegra para que o evento ocorra da forma mais branda possível”, afirmou.

Ele também alertou para os riscos de imprudência no trânsito. “Se beber, não dirija. Tenha um motorista da rodada, dê preferência ao uso de transporte coletivo. O trânsito vai estar lento, com fluxo excessivo, então é preciso atenção redobrada”, disse.

A PRF orienta ainda que o público evite estacionar em locais irregulares, como acostamentos ou áreas às margens da rodovia. O uso desses espaços será fiscalizado com apoio de drones, e motoristas que desrespeitarem as regras poderão ser multados e ter o veículo removido.

Outro ponto de atenção é o retorno do público após o show, considerado o momento mais crítico da operação. “A chegada é dispersa, cada um chega em um horário. Mas o retorno é uma preocupação grande nossa, porque todos saem ao mesmo tempo”, destacou.

Organização detalha estrutura e logística de acesso

Pela organização do evento, o sócio local e proprietário da produtora Santos Show, Walter Júnior, e o produtor técnico Eduardo Pedraza detalharam a dimensão da estrutura e reforçaram pontos ligados à logística e circulação de público.

Segundo eles, o evento mobiliza uma operação de grande porte, com dezenas de carretas e milhares de trabalhadores envolvidos direta e indiretamente, o que também impacta na organização do entorno e no planejamento de acesso.

A organização confirmou a disponibilização de três estacionamentos oficiais, posicionados do mesmo lado da via do autódromo, justamente para evitar travessias de pedestres pela rodovia. A medida segue recomendação da PRF para reduzir riscos de atropelamento e interferência no fluxo de veículos.

Também foi estruturado um esquema específico para transporte coletivo. Ônibus fretados e de excursão terão áreas determinadas para embarque e desembarque, além de pontos exclusivos de estacionamento, evitando paradas irregulares ao longo da BR-262.

Outro ponto destacado foi a preparação do solo e da área de circulação interna do evento, com instalação de pisos adequados para garantir deslocamento seguro do público até os acessos, incluindo entradas, áreas de alimentação e setores próximos ao palco.

A PRF reforça que equipes estarão posicionadas ao longo de todo o trajeto, com atuação preventiva e de fiscalização, e pede a colaboração dos motoristas para garantir a segurança de todos.

“A gente pode colocar toda a força operacional possível, mas se não houver conscientização, o risco permanece. Então é fundamental que todos façam a sua parte”, finalizou o delegado.

Agetran atua em dois pontos

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que, será realizada uma operação especial de trânsito para garantir a segurança viária e a fluidez no deslocamento da população. As ações operacionais de trânsito terão início a partir das 14h do dia 09/04, com equipes posicionadas na saída do perímetro urbano, nos seguintes pontos: Semáforo do Bairro Maria Aparecida Pedrossian e na Entrada do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Além disso, equipes da Agetran também atuarão na região da Praça do Rádio Clube, onde será realizada operação para organização do embarque e desembarque de passageiros. Para viabilizar essa logística, as faixas de estacionamento no entorno da Praça do Rádio Clube serão interditadas previamente, entre a noite do dia 08/04 e o dia 09/04, destinadas ao atendimento dos ônibus que realizarão o transporte do público para o evento.

Por Suelen Morales