Maratona de Campo Grande vai integrar circuito de maratonas inédito no Brasil

Circuito Brasil Gigante foi lançado hoje visando democratizar as provas de 42 km

no País, oferecendo medalha especial aos que completarem todos os eventos

O calendário brasileiro de corridas de rua acaba de ganhar uma novidade proporcional às dimensões do território nacional – e a Maratona de Campo Grande faz parte desse projeto. Nasceu hoje (8) o Brasil Gigante, um circuito que reúne oito maratonas com o objetivo de democratizar o acesso às provas de 42,195 km. O projeto visa estimular atletas não apenas a correrem mais maratonas em busca da medalha especial do circuito, mas também promover o contato com culturas e sotaques de diferentes regiões, além de incentivar o turismo interno por meio do esporte.

Para conquistar a medalha especial, uma versão brasileira das já conhecidas mandalas de grandes provas pelo mundo, o atleta deve completar as oito maratonas que integram o circuito: Maratona de São Paulo (que neste ano será realizada em 12 de abril), Maratona Internacional do Paraná (em Guaratuba, dia 3 de maio), Maratona Internacional de Porto Alegre (31 de maio), Maratona de Campo Grande (5 de julho), Maratona Internacional de João Pessoa (2 de agosto), Maratona Internacional de Floripa (30 de agosto), Maratona de Salvador (27 de setembro) e Maratona de Aracaju (1º de novembro).

“Ter a Maratona de Campo Grande no Circuito Brasil Gigante é uma grande alegria. É o alcance de uma meta proposta desde a primeira edição do evento, de colocar Campo Grande e o Mato Grosso do Sul no palco das grandes corridas brasileiras. A nossa capital é linda, segura, temos ruas arborizadas, fauna e flora abundante e uma população hospitaleira, além de estarmos há um passo dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil: Bonito e Pantanal. Nosso convite é para que todos venham para Campo Grande, nossas inscrições estão abertas e o desafio agora é ver os primeiros atletas que vão garantir a medalha desse grande desafio”, comenta Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização da prova.

O Circuito Brasil Gigante foi idealizado por Sérgio Rocha, responsável pelo canal Corrida no Ar, um dos maiores meios especializados em corrida do Brasil, tem Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports, como consultor especial e apoio do Runner Hub. A essência da criação do Brasil Gigante é estimular a participação de mais corredores em provas de 42 km. A longo prazo está o incentivo para que os brasileiros descubram o próprio país por meio da corrida de rua. Enquanto circuitos mundiais, como as maratonas que integram o grupo de majors, exigem custos elevados e em moeda estrangeira, o circuito foca na riqueza interna, genuinamente brasileira.

“O objetivo do Brasil Gigante vai além de termos mais corredores brasileiros em provas de 42.195 metros. Queremos que conheçam a cultura, a culinária, as peculiaridades e os sotaques diferentes do Brasil. Trata-se de um circuito em que não é necessário passaporte ou visto para participar. Esse projeto é interno e ajuda a romper com a barreira que apenas quem tem mais condições financeiras pode participar de grandes desafios que agrupam eventos mundo afora. Sem dúvidas é mais um passo na democratização da corrida de longa distância no Brasil”, afirma Sérgio Rocha.

Todas as provas têm Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), à exceção das maratonas do Paraná e de Aracajú, que já estão com o pedido em andamento. Não há prazo para que o corredor finalize o desafio, e serão consideradas provas de anos retroativos – o circuito leva em conta o ano em que cada prova integrante passou a ser realizada com o selo ouro da CBAt. Dessa forma, certificados de conclusão na Maratona de São Paulo e de Porto Alegre são válidos desde 1995. Para João Pessoa, valem a partir de 2023; Salvador, 2024; e Floripa, 2025. Já as maratonas do Paraná, de Aracaju e de Campo Grande passam a contar com o selo a partir deste ano.

Lançamento oficial e participação

O projeto nasce com a garantia de pelo menos cinco anos de operação. O lançamento oficial

do Brasil Gigante ocorre na primeira maratona do ano das oito que integram o calendário, a

30ª Maratona de São Paulo, que será realizada no próximo domingo, dia 12. Para participar,

o corredor deve efetuar cadastro no site oficial do circuito (circuitobrasilgigante.com.br),

que entrou no ar nesta quarta-feira. O atleta que completar as oito maratonas, sem prazo

limite para a conclusão delas, recebe uma medalha especial.

No portal do Brasil Gigante, o corredor deve informar e confirmar as provas concluídas, caso já tenham corrido, e atualizar seu perfil à medida que completar as maratonas que integram o circuito. As inscrições para cada um dos oito eventos continuam sendo feitas de forma independente, através dos meios disponibilizados pelos organizadores de cada um deles.

Maratona de Campo Grande terá maior edição em 2026

A quinta edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste ano, nos dias 4 e 5 de julho, e promete não somente ser a maior, com expectativa de receber 5 mil corredores, mas também colocar a prova entre as principais do calendário nacional. Uma das novidades já anunciadas para 2026 é a divisão dos percursos em dois dias, sábado e domingo, com a prova de 5 km a ser realizada no sábado, assim como a prova kids, e as de 10 km, 21 km e 42 km no domingo. Essa mudança possibilita mais uma novidade: os desafios com distâncias combinadas, uma tendência que têm crescido em provas pelo Brasil. Quem correr os 5 km e mais 10 km, 21 km ou 42 km receberá uma medalha extra e exclusiva, além das medalhas dos dois percursos.

Serviço

A 5ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada nos dias 4 e 5 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. A realização e a organização são do Instituto MS Mais Bonito e da C&C Eventos. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande. As inscrições estão no terceiro lote e podem ser feitas pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br.

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