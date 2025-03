Berço de viveiro de mudas da Águas Guariroba, Campo Grande é eleita uma das cidades mais arborizadas do país

Campo Grande foi reconhecida mais uma vez como uma das cidades mais arborizadas do país e a Águas Guariroba, por meio do seu viveiro Isaac de Oliveira, faz parte dessa história com doação e plantio de mudas nas últimas décadas.

Em 2025, o município recebeu pela sexta vez consecutiva o prêmio “Tree City of the World”, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Fundação Arbor Day.

Parte essencial dessa conquista é o viveiro Isaac de Oliveira, da Águas Guariroba, que tem desempenhado papel fundamental no plantio de mudas. Desde sua criação, há 14 anos, o viveiro já doou mais de 640 mil mudas, que estão espalhadas pela cidade e também pelo interior do estado, reforçando a importância da arborização urbana em diversas regiões.

“O trabalho realizado pela Águas Guariroba vai além da simples doação de mudas. Somos produtores de água, pois, ao contribuir com o plantio de árvores, atuamos diretamente para a melhoria do meio ambiente e dos mananciais de água”, comenta o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Águas Guariroba, Fernando Garayo.

Em 14 anos, as 640 mil mudas doadas pela Águas Guariroba ajudaram a sequestrar aproximadamente 128 mil toneladas de CO2, um impacto positivo para o combate às mudanças climáticas e para a saúde de todos.

A arborização urbana desempenha um papel crucial na qualidade de vida das populações. O prêmio “Tree City of the World” é um reflexo do trabalho da Águas Guariroba e a colaboração da comunidade local. O reconhecimento é uma motivação para que Campo Grande continue sendo referência em arborização.

A Águas Guariroba reforça seu compromisso ambiental e suas ações contínuas de plantio e preservação, mantendo dedicação em transformar a Capital em um modelo de convivência harmônica entre cidade e natureza.

