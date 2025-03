Homem é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Três Lagoas

Na tarde de ontem (18), um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, através da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Três Lagoas, suspeito de posse irregular de arma de fogo e munições.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas na zona rural do município, quando os policiais abordaram o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ao realizar vistorias na residência do homem, os investigadores encontraram uma espingarda calibre .28 e um cartucho do mesmo calibre.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Caso seja condenado, ele poderá cumprir uma pena de até três anos de prisão.

