Operação prende homem por divulgação de pornografia infantil na internet em Corumbá

Operação no mês de maio também prendeu outra mulher na cidade e fiscalizou bares em Campo Grande

Na manhã dessa terça-feira (06),, um homem de 50 anos foi preso no âmbito da operçaão Caminhos Seguros contra a exploração sexual infantil no bairro Guarani, em Corumbá. Ele estava com mandado de prisão aberto por divulgar cenas de sexo/pornografia na internet.

Uma mulher de 42 anos também foi presa em Corumbá também foi presa com sentença definitiva transitado em julgado.

Operação em Campo Grande

Já em Campo Grande, a operação fiscalizou diversos pontos com denúncias de violência e Exploração Sexual Infanto-juvenil. Bares e pontos comerciais com aglomeração de pessoas e possível venda de bebidas alcoólicas para crianças/adolescentes.

Durante o mês de maio, a Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, está sendo cumprida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A operação com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.