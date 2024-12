Caminhão carregado com produtos alimentícios causa acidente na Rua Bahia

Na manhã de hoje (02), um caminhão carregado com produtos alimentícios bateu em três veículos após perder força em uma subida, na Rua Bahia, em Campo Grande.

Conforme informações, o motorista tentou não bater em outros veículos que vinham atrás dele, mas não conseguiu desviar dos outros três que estavam estacionados em frente a uma empresa de advocacia.

O condutor não ficou ferido, mas uma mulher que estava limpando a calçada foi atingida por um dos veículos que o caminhão bateu.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Confira o vídeo da batida abaixo:

