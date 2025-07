Com apoio unânime, Papy é reeleito presidente da Câmara Municipal; Dr. Victor Rocha destaca unidade e compromisso com Campo Grande

O vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2027/2028 em votação realizada nesta quinta-feira (10), durante sessão de eleição. A decisão unânime dos parlamentares confirmou a força política da atual Mesa Diretora e consolidou um cenário de estabilidade institucional na Casa de Leis.

Líder da bancada do PSDB, o vereador Dr. Victor Rocha foi um dos principais articuladores do apoio à reeleição de Papy e já havia antecipado a construção desse consenso entre os colegas de plenário.

“A unanimidade na votação reflete o momento de maturidade política que a Câmara vive. A recondução do vereador Papy é um gesto de confiança e reconhecimento a uma gestão equilibrada, que respeita o diálogo e fortalece a governabilidade. Campo Grande ganha com essa continuidade”, destacou Dr. Victor Rocha.

A recondução do presidente ocorre em meio a um cenário de maior articulação entre as bancadas, e sela um novo ciclo de cooperação interna, com foco em pautas estruturantes para a capital.

Nova composição da Mesa Diretora

Com a reeleição de Papy, a nova Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 contará com algumas mudanças: o vereador Dr. Lívio (União Brasil), atual 2º vice-presidente, passará a ocupar a 1ª vice-presidência. A vereadora Ana Portela (PL) assume a 2ª vice-presidência, substituindo o atual 1º vice-presidente, André Salineiro (PL). Os demais membros permanecem nos mesmos cargos: Neto Santos segue como 3º vice-presidente, Carlão como 1º secretário, Luiza Ribeiro como 2ª secretária e Ronilço Guerreiro como 3º secretário.

Dr. Victor Rocha, que vem se destacando na atuação parlamentar com forte presença na área da saúde pública, reforçou o papel do PSDB na construção de um mandato coletivo e transparente: “Nosso compromisso é com o cidadão. O PSDB segue firme na defesa de políticas públicas eficazes, com foco na saúde, educação e valorização dos servidores.”

A nova Mesa Diretora assume a gestão da Câmara a partir de janeiro de 2027.

*Com informações de Assessoria

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram