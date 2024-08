Detido por Violência Doméstica, Homem Causa Destruição em Delegacia e Recebe Fiança de R$ 10 mil

Neste fim de semana, um homem de 35 anos, preso por violência doméstica quebrou mesas e computadores da sala de registro de boletim de ocorrência, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Conforme consta no registro policial, na noite do último domingo (18),um homem foi conduzido à delegacia por violência doméstica, mas as circunstâncias do crime não foram divulgadas. Enquanto aguardava algemado na sala de registros policiais, ele se envolveu em uma briga com outro preso e, em seguida, começou a chutar mesas e computadores.

A Polícia Militar, responsável por apresentar a ocorrência, tentou afastá-lo dos objetos, mas o homem conseguiu danificar os equipamentos. Ele foi preso em flagrante por dano qualificado. O delegado responsável pela ocorrência estabeleceu uma fiança de R$ 10 mil para sua soltura. Como o valor não foi pago, ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (20).

