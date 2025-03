Bandeira tarifária de energia elétrica será verde em abril

Manutenção do padrão de geração no País permite que consumidores não tenham valor adicional nas faturas de abril mesmo na transição entre período chuvoso e seco

Nesta sexta-feira (28), foi ancunciada que a bandeira tarifária para abril de 2025 será verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia.

De acordo com a A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no País. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, a geração de usinas hidroelétricas, mais barata que a geração térmica, continua em níveis estáveis.

Implementado pela ANEEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo que os consumidores acompanhem, mês a mês, as condições de geração de energia no País.

A ANEEL reforça que é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.

Saiba mais sobre as bandeira s tarifárias.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.