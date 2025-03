Homem embriagado é levado à delegacia após causar transtorno em terminal de ônibus

A polícia foi acionada após homem incomodar usúarios do transporte coletivo em Campo Grande

Um homem foi encaminhado à delegacia na tarde desta sexta-feira (28) após causar transtornos no Terminal General Osório, na região norte de Campo Grande. Segundo relatos, ele estava embriagado e importunava passageiros que aguardavam a saída do ônibus da linha 081 – Terminal Nova Bahia/Bandeirantes.

A Polícia Militar foi acionada pela administração do terminal depois que testemunhas denunciaram o comportamento do indivíduo. Passageiros afirmaram que ele incomodou principalmente mulheres, mas não há confirmação se houve algum caso de importunação sexual.

O homem foi retirado do local por volta das 16h e levado para a delegacia, onde as autoridades devem avaliar a situação e tomar as providências cabíveis.

