Jovem com histórico de atos infracionais por roubo, receptação e dano é preso no Noroeste

Nesta sexta-feira (28), um jovem de 18 anos com antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, receptação e dano qualificado foi preso no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A prisão ocorreu após um uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) realizaram um trabalho de policiamento repressivo na região. O suspeito então foi localizado e apreendido.

Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

