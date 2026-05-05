Semana S projeta público de 15 mil e impacto no comércio e turismo

Em Campo Grande, a programação ganha maior concentração entre os dias 15 e 17 de maio

A Semana S do Comércio deve reunir cerca de 15 mil pessoas em Campo Grande e já é projetada como uma ação com impacto direto no comércio e no turismo, especialmente durante os três dias de programação principal na Capital. O evento, lançado oficialmente nesta quinta-feira (23.04), durante coletiva de imprensa, integra uma agenda mais ampla que será realizada de 11 a 17 de maio em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

A diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, destacou que a proposta é ampliar o acesso da população aos serviços do Sistema Comércio e fortalecer a qualificação profissional em todo o Estado.

“A programação da Semana S se estenderá por toda a semana, de 11 a 17 de maio, com eventos em diversas localidades do estado. Teremos atividades nas unidades do Sesc e Senac em cidades como Água Boa, Bonito, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã, com oficinas, workshops, palestras e atividades esportivas ao longo de toda a semana”, afirmou.

Em Campo Grande, a programação ganha maior concentração entre os dias 15 e 17 de maio. No dia 15, o Senac Hub Academy recebe cerca de 50 oficinas gratuitas a partir das 14h30, além de palestras magnas a partir das 18h, com nomes como Gustavo Cerbasi e Marcelo Tasso.

Além disso, o Senac vai disponibilizar aproximadamente 1.500 vagas gratuitas em cursos de qualificação e cursos técnicos ao longo da semana, ampliando o alcance da iniciativa.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, a Semana S é uma oportunidade de mostrar à população o papel das instituições e, ao mesmo tempo, gerar movimento na economia.

“A grande importância é fazer com que as pessoas conheçam do portão para dentro da nossa instituição. A Federação atua na defesa das empresas, especialmente os pequenos negócios, com consultorias que ajudam a melhorar a gestão. O Sesc trabalha na área social e o Senac na qualificação profissional”, destacou.

Segundo ele, a expectativa de público reforça também o potencial de geração de renda para o comércio local.

“Isso fomenta a economia, principalmente dos pequenos negócios. Quem participa dos eventos também movimenta hotéis, bares, restaurantes e o comércio em geral”, afirmou o presidente.

O diretor regional do Sesc MS, Victor Melo, destacou que a programação também contempla cultura, esporte e saúde, ampliando o alcance social da Semana S.

“A gente terá uma programação voltada ao conhecimento e também atividades culturais e de lazer no Parque das Nações Indígenas, com recreação, esporte, orientação em saúde e um grande show do Michel Teló, além da apresentação da Orquestra Jovem do Sesc”, explicou.

A programação inclui ainda o Circuito Sesc de Corrida, com provas de corrida e caminhada, reforçando o eixo de qualidade de vida.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site oficial da Semana S no semanasms.com.br, conforme a atividade e a unidade participante.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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