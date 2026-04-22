Avião é flagrado em manobra perigosa próximo de ponte da Rota Bioceânica; polícia investiga

Um avião de pequeno porte foi flagrado fazendo uma manobra perigosa próximo à ponte da Rota Bioceânica, que liga Porto Murtinho, no Brasil, a Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte, que fica sobre o Rio Paraguai, está em construção.
O DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), da Polícia Civil, investiga o caso e tenta identificar quando o voo aconteceu. A suspeita é de que tenha sido no último fim de semana.
Risco para trabalhadores e estrutura
Nas imagens, o avião aparece voando próximo à ponte em obras. Ainda não há confirmação se havia trabalhadores no local no momento.
Por meio de nota, o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) afirmou que a investigação é feita com cautela, já que a conduta pode ser enquadrada como crime por colocar em risco a segurança do voo. Veja a nota na íntegra:
“Em relação às denúncias instruídas com videos e audios envolvendo aeronave que estaria realizando voos em baixa altitude, com passageiros e inclusive com passagem irregular por baixo de ponte bioceânica, no município de Porto Murtinho, o DRACCO informa que os fatos estão sendo analisados com a devida cautela e rigor técnico, já que tais condutas, se confirmadas, configuram atentado a segurança de voo, tipificando como crime qualquer ação que coloque em risco a segurança do transporte aéreo, de terceiros ou da coletividade. É importante destacar que voos em desacordo com as normas de segurança aeronáutica, especialmente em áreas urbanas ou próximas a estruturas como pontes, podem gerar risco concreto à vida, à integridade física de pessoas e ao patrimônio público e privado e demandam apuração técnica e especializada que inclusive estão dentro das competências apuratórias deste DRACCO”.
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