Diante da baixa cobertura vacinal contra gripe, Praça Ary Coelho terá plantão de vacinação neste sábado (25)

Devido a cobertura vacinal contra gripe estar tão baixa em Campo Grande, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) decidiu fazer mais um ‘Dia D’ de vacinação na Capital, que acontecerá neste sábado (25). Apenas 18,4% do público-alvo já procurou imunização na Cidade Morena, após quase um mês de campanha e em meio ao período de maior circulação dos vírus respiratórios.

“Precisamos do apoio dessa população, principalmente idosos, gestantes, quem tem criança de 6 meses a 6 anos, que busquem durante a semana uma das 74 unidades de saúde. Ou, neste sábado, teremos 27 pontos de vacinação na Capital”, destacou a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

Um desses pontos será a Praça Ary Coelho, que receberá vacinação entre 8h e 16h neste sábado (25). Nas unidades de saúde, a imunização ocorre entre 7h30 e 16h45.

Quem pode se vacinar?

A população alvo conta com 227.483 campo-grandenses, mas apenas 41.904 doses da vacina foram aplicadas nessas pessoas. Ou seja, a cobertura vacinal é de apenas 18,42%. No ano passado, a adesão foi de apenas 59% de cobertura, o que também é considerado abaixo do esperado.

Podem vacinar-se integrantes dos seguintes grupos prioritários:

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Idosos;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Profissionais da saúde;

Trabalhadores da educação;

Forças de segurança e salvamento;

Indígenas e quilombolas;

Pessoas com comorbidades;

Trabalhadores dos Correios;

Caminhoneiros.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, explica que crianças com sintomas leves, como tosse ou coriza, podem tomar a vacina normalmente. “Não há contra indicação”, afirma. “Apenas em casos com febre ou sintomas mais intensos é recomendado aguardar”, detalha a especialista.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para que os profissionais de saúde analisem se a vacina é indicada.

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