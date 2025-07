Curto-circuito em geladeira causa incêndio em residência em Corumbá

Um incêndio atingiu uma residência na manhã desta terça-feira (29), no bairro Conjunto Padre Ernesto Sassida, em Corumbá, a 444 km de Campo Grande. As chamas começaram na cozinha da casa, possivelmente devido a um curto-circuito no motor de uma geladeira.

Segundo informações preliminares, o fogo teve início após ele perceber um forte cheiro de fumaça vindo da cozinha. Ao verificar o cômodo, encontrou o ambiente já tomado pelas chamas. Rapidamente, ele utilizou uma mangueira para tentar controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

As chamas ficaram concentradas na cozinha, destruindo a geladeira, armários, eletrodomésticos e outros móveis, além de danificarem o forro do teto. Os bombeiros realizaram o resfriamento da área e o trabalho de rescaldo, utilizando cerca de 300 litros de água para conter totalmente o incêndio.

Felizmente, ninguém ficou ferido. O morador relatou que a geladeira já apresentava problemas no motor, mas seguia em uso, e acredita que o equipamento tenha sido o ponto de origem do incêndio.

