Autoridades de trânsito já registraram 884 infrações nas faixas exclusivas de ônibus em Campo Grande

Operação do BPMTran começa hoje e conta com apoio de drones para fiscalizar motoristas

A operação “Faixas Exclusivas”, realizada pela BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), começa nesta terça-feira (16) e conta com o apoio de drones. O objetivo da ação é o de orientar e fiscalizar os motoristas sobre as conversões realizadas nas faixas exclusivas de ônibus, visando coibir irregularidades e diminuir o número de sinistros que estão ocorrendo nesses locais.

Somente neste ano, de janeiro até ontem (15) foram registradas 884 infrações relacionadas ao trafego de veículos na faixa exclusiva de ônibus em Campo Grande. Deste total, foram 220 autuações da Polícia Militar e 664 aplicadas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Nos últimos anos, a Prefeitura de Campo Grande implantou em alguns pontos da cidade, como na rua Rui Barbosa, faixas exclusivas para ônibus, contudo muitos condutores acabam não respeitando a sinalização. Conforme noticiado pelo Jornal O Estado no ano passado, somente nos seis primeiros meses de 2023, foram registradas 359 infrações por essa motivação.

“Ą iniciativa dessa Operação dá-se ao fato que nos últimos meses, o índice de acidentes nesse local aumentou significamente. Portanto, os números mostram a necessidade de aumento da fiscalização nessas faixas exclusivas. O BPMTran tem como objetivo reduzir os índices de acidentes e mortes no trânsito, causadas pela combinação de imprudência e direção”, destaca o BPMTran em comunicado.

Qual o valor da multa?

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê, no Artigo 184, inciso III, que trafegar nos trechos destinados para a circulação de veículos de transporte público coletivo, como os ônibus, é considerado uma infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47. O motorista flagrado cometendo essa infração perde sete pontos na carteira e, além disso, está sujeito à apreensão e remoção do veículo.

Quando acessar as faixas?

Apesar da proibição, existem situações específicas em que é possível trafegar pela faixa exclusiva de ônibus com carros de passeio e que não geram multas. De acordo com a legislação, os agentes de trânsito não devem autuar os condutores nos seguintes casos: entrar ou sair de casa, se for na margem da via; embarque ou desembarque em locais permitidos; conversão em um trecho sinalizado com linha que permita a manobra; conversão por abertura em canteiro destinada a esse propósito; sair de rua transversal em interseções onde não haja sinal de trânsito, contanto que a faixa tenha a mesma mão; prestar socorro em caso de ônibus enguiçado; veículos autorizados pelo poder público e situações emergenciais.

Por Inez Nazira e Michelly Perez

