Policial penal é preso por tráfico de drogas na MS-156

O policial era investigado há seis meses suspeito de propiciar drogas aos presos na penitenciária que trabalhava

O policial penal Mauro Pereira dos Santos (57), preso nessa sexta-feira (12), por tráfico de drogas na MS-156, município de Itaporã, teve a prisão preventiva decretada pelo Juiz Alberto de Moura Filho.

O homem levava um tablete com 789 gramas de maconha e meio quilo de cocaína escondidos em sua caminhonete Ford Ranger. Na carteira, os policiais encontraram R$ 447,00 em espécie.

A prisão foi feita por policiais militares da Ficco/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul) quando o policial penal voltava para casa, localizada em um assentamento rural no município de Rio Brilhante.

O policial era investigado há seis meses suspeito de propiciar drogas aos presos na penitenciária que trabalhava. Após o decreto de prisão, Mauro foi encaminhado para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), onde também trabalhou como diretor-adjunto.

