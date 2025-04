Feriado prolongado tem 86 mortes nas rodovias federais, aponta PRF

Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná lideram em número de sinistros durante Operação Semana Santa e Tiradentes

Mais de mil sinistros foram registrados nas rodovias federais do país durante o feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes. O balanço da Operação 2025, divulgado nesta terça-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), revela um cenário ainda alarmante: 86 pessoas perderam a vida nas estradas e outras 1.198 ficaram feridas.

Ao todo, foram 1.038 ocorrências entre os dias 17 e 21 de abril. Três estados lideram o ranking de sinistralidade: Santa Catarina (145), Minas Gerais (118) e Paraná (110). O número elevado de acidentes coincide com um fluxo mais intenso de veículos e práticas perigosas que se repetem a cada feriado.

A PRF flagrou, durante as fiscalizações, 4.875 ultrapassagens indevidas e 61.687 veículos acima do limite de velocidade. O não uso do cinto de segurança também chamou atenção: quase 4 mil condutores ou passageiros foram autuados por essa infração.

A combinação entre álcool e direção segue sendo um fator de risco recorrente. No feriado, 158 motoristas foram flagrados sob efeito de bebida alcoólica. Outros 1.097 se recusaram a fazer o teste do bafômetro, e 73 pessoas acabaram detidas por embriaguez.

Durante a operação, 118 mil pessoas e 96 mil veículos foram abordados em todo o país, resultando em mais de 57 mil infrações registradas.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram