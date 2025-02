Comboio com cigarros e pneus contrabandeados é apreendido em Ponta Porã

Condutores abandonaram os veículos e fugiram para a mata; prejuízo ao crime é de R$ 230 mil

Três veículos carregados com mercadorias contrabandeadas foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (17) na rodovia MS-164, zona rural de Ponta Porã. A carga incluía cigarros, pneus e cigarros eletrônicos sem documentação legal para circulação e comércio no Brasil.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização policial. Os motoristas frearam bruscamente e tentaram retornar ao perceber a barreira. Pouco depois, os veículos foram encontrados abandonados, enquanto os condutores fugiam para a mata às margens da rodovia. Nenhum suspeito foi localizado.

Foram apreendidos um VW Gol preto, um GM Celta branco e um GM Astra vermelho, carregados com 2.384 pacotes de cigarros, 56 pneus e 772 unidades de cigarros eletrônicos. Todo o material foi encaminhado à Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 230,5 mil.

A ação ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

