Bebê de nove meses tem o braço quebrado pela mãe em Dourados

Uma mulher identificada como Cristiane, de 24 anos, foi presa em flagrante após quebrar o braço do filho de nove meses, em uma bairro localizado no Município de Dourados. O caso teria ocorrido depois da mulher ter puxado o bebê pelo braço.

A criança foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde, após exames, foi identificado a fratura no braço do bebê, que precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida para tratamento especializado.

Os médicos suspeitaram da lesão e acionaram a Policia. Durante o depoimento a mãe da criança aparentava estar embriagada e não soube explicar o que teria acontecido. Ela foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa.

