Motociclista fica ferido após bater na traseira de ônibus na Avenida Guaicurus

Motociclista com idade não divulgada ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (5), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, após bater a moto que pilotava na traseira de um ônibus.

Conforme informações, o acidente aconteceu após o motorista do transporte coletivo reduzir a velocidade. Com o impacto, o jovem foi ao chão e havia suspeita de fratura em uma das mãos.

Um trecho da avenida precisou ser interditado e os carros desviados em um pátio de posto de combustível, em frente do local onde o acidente aconteceu. Testemunhas contaram que o socorro demorou mais de 1 hora para socorrer a vítima.

A motocicleta não possuía placa. Não há informações se o motociclista possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

