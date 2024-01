Audiência pública presencial sobre concessão do transporte coletivo de Três Lagoas acontece hoje

Acontece hoje(17) a audiência pública que visa discutir sobre o projeto de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Três Lagoas.

Todos podem participar, sejam frequentadores do transporte público ou não. A audiência acontece na câmara dos vereadores da cidade às 18 horas e serão aceitas sugestões, contribuições e apontamentos sobre o tema.

Para participar não precisa fazer inscrição, e só comparecer no dia, local e horário do evento. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 9.9221-7147 ou pelo e-mail: [email protected].

O Plenário da Câmara dos vereadores fica localizado na Rua Sunão Miura n.71, bairro Santos Dumont.A realização da Audiência é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

Consulta pública

Também está sendo realizada uma consulta pública online para ouvir as sugestões e contribuições para a elaboração do edital, iniciativa do edital destinado à nova licitação da concessão.

Para participar basta acessar esse link e deixar sua opinião. O prazo para responder vai até 16 de fevereiro.

