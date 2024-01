Procon de Campo Grande alerta para variações de até 690% em materiais escolares

O Procon Municipal de Campo Grande divulgou uma pesquisa abrangente de preços de materiais escolares, visando orientar os consumidores sobre a importância de comparar preços antes de realizar suas compras para a volta às aulas. A pesquisa, realizada entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2024, englobou 225 itens em nove livrarias e papelarias da Capital, revelando variações significativas de preços em diferentes estabelecimentos.

A maior variação identificada foi de 690% na régua plástica de 30 cm marca Waleu, com preços variando de R$ 1,00 a R$ 7,90. Em seguida, a segunda maior variação foi de 513% na Caneta esferográfica 1.0 mm marca Pilot, com preços oscilando entre R$ 1,50 e R$ 9,19. Outros produtos também apresentaram variações expressivas, como a Caneta esferográfica 0.7mm marca Pilot (441%), Cola em bastão 10g marca Acrilex (400%), e Marca texto marca Brw (372%).

A pesquisa completa, com detalhes sobre todas as variações encontradas, pode ser acessada no site do Procon.

O órgão de defesa do consumidor enfatiza que a pesquisa de preços é uma prática fundamental para que os consumidores possam economizar e fazer escolhas mais conscientes na hora de adquirir os materiais escolares. Ao comparar preços em diferentes estabelecimentos, é possível identificar as melhores ofertas e evitar gastos desnecessários, proporcionando uma economia expressiva que pode contribuir para o orçamento familiar.

Além disso, o Procon orienta os consumidores a atentarem para a qualidade e procedência dos produtos, bem como a conferirem as políticas de troca e devolução de cada estabelecimento. A exigência da nota fiscal também é destacada como um direito do consumidor e um documento importante em casos de reclamação ou troca.

José Costa Neto, subsecretário do Procon Municipal de Campo Grande, ressalta a importância dessas pesquisas de preços como ferramentas para compras mais conscientes e econômicas. Ele destaca que ao adquirir produtos de qualidade com preços justos, os consumidores garantem uma experiência de compra satisfatória, beneficiando tanto o bolso quanto o aproveitamento dos materiais escolares.

