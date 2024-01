Unidades de saúde de Três Lagoas passarão a atender até às 18h

Novo horário nas unidades de saúde de Três Lagoas. A partir da próxima segunda(8) será ampliado o horário de funcionamento das unidades que fechavam às 17h para às 18h de segunda a sexta-feira.

Essa mudança no horário ocorreu após análises ao longo de 2023. Foi constado nas Unidades de Saúde na Hora, que funcionam atualmente até às 19h, maior adesão até às 18h.

Portanto, a partir desta segunda, tanto às unidades que fechavam às 17h, quanto as que atendiam até às 19h, passam a acompanhar o novo horário às 18h.

A ideia é garantir mais acessibilidade para quem trabalha em horário comercial, pois agora todas as unidades de saúde atenderão das 06h às 18h, exceto as USFs do Jupiá e do Distrito de Arapuá que contam com apenas uma equipe de trabalho com todos os serviços disponíveis.

Já as salas de vacinação nas unidades funcionam das 7h às 17h30, com exceção das salas das USFs Jupiá e Arapuá, que seguem no horário normal das 7h às 16h30.

