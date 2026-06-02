Audiência pública apresenta informações do transporte coletivo na tarde desta terça-feira (2)

A Prefeitura de Campo Grande irá realizar, nesta terça-feira (2), uma audiência pública para apresentar informações e relatórios produzidos durante a análise do contrato do transporte coletivo da Capital. O encontro marca mais uma etapa dos trabalhos conduzidos pela comissão instituída pela PGM (Procuradoria-Geral do Município) e será aberto à participação da população.

Durante a audiência, serão apresentados os levantamentos realizados pela comissão, além dos relatórios elaborados pelas agências reguladoras municipais responsáveis pela fiscalização do serviço.

A procuradora-geral do Município e coordenadora da comissão, Cecília Rizkallah, destaca que a audiência integra o processo de análise do transporte coletivo e também garante espaço para a participação dos usuários.

“Esta já é uma etapa prevista em todo o processo, além dessa apresentação, os usuários também serão ouvidos e suas manifestações inseridas nos atos do processo”, afirmou.

Além de acompanhar a apresentação dos dados, os participantes poderão encaminhar contribuições e manifestações, que passarão a compor os documentos analisados pela comissão.

A audiência é aberta a qualquer cidadão, entidade ou instituição interessada e a participação é gratuita.

Serviço

Audiência Pública sobre o Transporte Coletivo;

Data: terça-feira, 2 de junho de 2026;

Horário: a partir das 15h;

Local: Teatro Octávio Guizzo – Paço Municipal.