Audiência discute medidas para reduzir os acidentes na BR-163

Após morte de menino de 9 anos, moradores protestam e bloqueiam rodovia por mais de duas horas

A alta incidência de acidentes na BR-163 será tema de uma audiência na Câmara Municipal, marcada para esta sexta-feira (7), às 9h. A reunião, proposta pelo vereador Prof. Riverton, reunirá representantes do Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística), da CCR MSVia (Concessionária de Rodovia Sul-Mato-Grossense) e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para discutir medidas emergenciais que garantam mais segurança e a retomada pela duplicação.

A audiência ocorrerá devido a um grave acidente no último domingo (2), que resultou na morte de um menino de 9 anos e deixou seis pessoas internadas. A colisão entre uma caminhonete Ford Ranger e uma Kombi gerou forte comoção entre os moradores da região, que, na quarta-feira (5), bloquearam a rodovia em protesto por mais de duas horas.

A BR-163 é uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária do Estado, o que gera intenso tráfego de caminhões e veículos pesados, conforme explica o vereador prof. Riverton, proponente da reunião. No entanto, a rodovia também é marcada pelo alto índice de acidentes, muitos deles fatais. Problemas como a falta de duplicação, sinalização deficiente e precariedade da infraestrutura aumentam os riscos para motoristas e pedestres. Segundo o prof. Riverton, essas serão algumas das reivindicações manifestadas na audiência.

“Por isso, propomos essa Audiência Pública, para reunir representantes da CCR MSVia, da ANTT e demais autoridades competentes, a fim de cobrar esclarecimentos e soluções concretas para os desafios enfrentados. Queremos entender quais são os próximos passos para garantir mais segurança e eficiência na rodovia, bem como discutir o impacto das decisões sobre os usuários e sobre a economia do nosso estado”, explica.

A gestão da rodovia pela CCR MSVia é motivo de insatisfação entre sindicatos, motoristas e parlamentares. No ano passado, a ANTT avaliou a continuidade da concessão até a finalização do processo de relicitação, mas a repactuação do contrato com a concessionária tem sido alvo de críticas. De acordo com o presidente do Setlog-MS, Cláudio Cavol, setores da sociedade cobram ações concretas para a melhoria da rodovia e a redução dos acidentes.

“Não está previsto que se duplique totalmente essa rodovia nessa nova concessão. Não está previsto que se faça melhorias que possam trazer segurança a nossas famílias, aos nossos caminhoneiros, enfim, a todos que trabalham e produzem em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país. Então, convido a todos de Mato Grosso do Sul, autoridades, mundo acadêmico, presidente de entidades, para que compareçam nesta audiência, para justamente podermos, então, alertarmos as nossas autoridades do perigo que será o atraso no desenvolvimento dessa artéria não só do Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil, pois essa rodovia praticamente corta todo o país de norte a sul”, enfatiza.

Protestos por segurança

O protesto desta semana não foi o primeiro protesto exigindo melhorias na BR-163. Em novembro do ano passado, moradores de Bandeirantes e cidades vizinhas também se mobilizaram, cobrando ações da CCR MSVia, do Governo Federal, da bancada federal de Mato Grosso do Sul e das autoridades estaduais. Na ocasião, foi entregue um abaixo-assinado reivindicando a retomada da duplicação da rodovia, a construção de passarelas, a instalação de semáforos no perímetro urbano, a ativação de redutores eletrônicos de velocidade, além da ampliação da sinalização e da redução dos limites de velocidade.

Sobre os acidentes, a Concessionária reitera que mantém o Programa de Redução de Acidentes, em que são realizadas ações educativas, de fiscalização e de engenharia em trechos críticos, identificados a partir de estudos feitos com base em dados estatísticos, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. “A CCR MSVia tem implementado medidas como reforço de sinalização, instalação de sistemas de alerta, e monitoramento intensivo na BR-163/MS. Também continua ativamente na realização de campanhas de conscientização, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização de velocidade por meio de radares portáteis”, afirma a concessionária em nota.

Ana Cavalcante

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.