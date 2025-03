Homem embriagado é preso após tentar atropelar e matar desafeto com golpes de facão em Campo Grande

No final da tarde desta quarta-feira (5), um homem de 49 anos, identificado apenas como Marcio, foi detido em flagrante após tentar atropelar e matar com golpes de facão um homem de 24 anos, do qual tinha desavenças, no Bosque do Carvalho, em Campo Grande. Ele tinha bebido.

De acordo com o registro policial, a vítima estava trabalhando, aparando a grama de uma casa, quando foi apanhada de surpresa pelo suspeito que se aproximou em um carro e, imediatamente, tentou atropelar o trabalhador.

Vendo que não teve sucesso no seu plano, Marcio saiu e voltou com um facão, tentando aplicar golpes contra o seu adversário, mas sem êxito. Em determinado momento ambos se envolveram em confronto físico até a chegada da Polícia Militar, que deteu o indivíduo agressivo e alcoolizado.

No carro conduzido pelo suspeito, localizaram-se oito latas de cerveja, um recipiente para whisky e um facão. Ao recolher informações, os militares descobriram que ambos tinham conflitos anteriores.

O suspeito foi detido em flagrante, conduzido à delegacia e submetido ao teste do bafômetro, que confirmou o estado de embriaguez do mesmo.

O incidente foi registrado como tentativa de homicídio e dirigir um veículo com a capacidade psicomotora alterada devido ao consumo de álcool.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.