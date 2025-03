Advogado é preso por desacato, resistência e dirigir embriagado em Campo Grande

Na quinta-feira (6), o advogado de 42 anos, preso por desacato, resistência e dirigir embriagado, será apresentado em audiência de custódia. Ele foi detido na tarde de quarta-feira (5) após ser abordado pela polícia na Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

A prisão ocorreu após um motorista de aplicativo acionar a polícia, informando sobre um homem e três jovens em um veículo Creta de cor azul, aparentemente alterados. Durante as rondas, os policiais localizaram o carro e realizaram a abordagem. Os três jovens desceram do veículo, mas o motorista, que se identificou como advogado, se recusou a sair, alegando sua profissão.

Após ser retirado do carro, o advogado tentou agredir um dos policiais, o que levou à necessidade do uso de força para a detenção. Embriagado, ele passou a ofender os policiais com palavras de baixo calão. Apesar de se recusar a realizar o teste do bafômetro, foi feito o termo de constatação de embriaguez.

O advogado e os jovens explicaram que estavam juntos em um relacionamento, mas a discussão foi motivada por ciúmes. Enquanto os jovens foram verificados e liberados, o advogado foi preso em flagrante e levado à delegacia.

Na delegacia, diante de seu advogado, o suspeito confessou já ter sido preso anteriormente por embriaguez e problemas relacionados à sua profissão, com suspensão condicional do processo. Ele também se recusou a ter a advogada da OAB, representante das prerrogativas da profissão, presente.

O advogado negou ter agredido os policiais, ofendido-os ou se recusado a sair do carro, assim como alegou não ter consumido bebida alcoólica.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.