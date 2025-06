Atvos renova certificação Bonsucro e reforça compromisso com a sustentabilidade

Além do selo internacional que reconhece o cumprimento dos padrões globais de produção, companhia recertificou suas oito unidades agroindustriais no programa RenovaBio

Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e entre as maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, renovou a certificação internacional Bonsucro das unidades Conquista do Pontal (UCP) e Santa Luzia (USL), localizadas no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, respectivamente. O selo nas categorias ‘Padrão de Produção’ e ‘Cadeia de Custódia’ audita os impactos gerados em todo o processo produtivo da empresa, desde o cultivo da matéria-prima até a fabricação e comercialização de produtos derivados da cana-de-açúcar, como os biocombustíveis.

A chancela de sustentabilidade também fortalece a competitividade dos produtos de baixo carbono da companhia, especialmente no cenário de exportações para países que exigem o selo Bonsucro. “Essa recertificação reflete o nosso compromisso em cumprir os padrões globais de qualidade e está totalmente alinhada à expansão internacional da empresa, de forma cada vez mais significativa e consistente, contribuindo para a descarbonização da matriz energética global”, explica Andréa Ramos, vice-presidente Comercial, de Logística e Planejamento Integrado da Atvos.

O selo internacional Bonsucro ratifica que a UCP, na cidade de Mirante do Paranapanema (SP), e a USL, em Nova Alvorada do Sul do Sul (MS), cumprem altos padrões de responsabilidade social, ambiental e econômica nas suas operações. No processo de certificação são avaliados diversos fatores de sustentabilidade, como práticas agrícolas, uso de recursos naturais, impactos sociais, eficiência industrial e rastreabilidade, entre outros aspectos.

As recertificações, realizadas no primeiro trimestre de 2025 e válidas por três anos com avaliações anuais, também atestam a conformidade da Atvos com rigorosos critérios legais e agregam valor aos produtos. “Organizamos a companhia para atender aos mais exigentes padrões globais de produção, visando a um futuro mais sustentável para todos”, complementa Andréa Ramos.

Atvos e RenovaBio

Além da renovação da certificação Bonsucro, a Atvos ainda obteve a recertificação de suas oito operações no Sudeste e Centro-Oeste no programa RenovaBio. Válida até 2028, a conquista reforça o compromisso da empresa com a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na cadeia produtiva de biocombustíveis.

A auditoria realizada em 2024 destacou que a eficiência energético-ambiental e a área elegível para geração de Créditos de Descarbonização (CBIOs) da empresa superam as médias do setor, fortalecendo seu papel na promoção de uma matriz energética mais limpa e sustentável. Cada CBIO gerado equivale a uma tonelada de CO2 evitada, alinhando a Atvos às metas nacionais e internacionais de descarbonização.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, e também produz açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar 60 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, capaz de adoçar mais de 18 milhões de festas de aniversário; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, conta com o Energia Social, que apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas. A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a companhia atua. Mais informações clique aqui.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram