Lula participa da Cúpula do G7 no Canadá com foco em segurança energética e preservação ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na manhã desta segunda-feira (16) rumo ao Canadá, onde participará da Cúpula do G7, na cidade de Kananaskis, província de Alberta, região central do país. A chegada do presidente brasileiro está prevista para as 17h (horário local).

Lula foi convidado pelo governo canadense para integrar o segmento de engajamento externo do encontro, que reúne chefes de Estado e representantes de organismos internacionais para discutir temas de impacto global. Esta é a nona vez que Lula participa do evento como convidado.

Além do Brasil, também foram chamados líderes de África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. Organizações como a ONU, Banco Mundial, Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia também estarão presentes.

Durante sua participação, Lula vai defender propostas voltadas à segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação de fontes, viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimentos sustentáveis.

Outro eixo importante da atuação brasileira será a preservação das florestas e a prevenção de incêndios ambientais, reforçando o compromisso do Brasil com a pauta climática.

Sobre o G7

Criado em 1975, o G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as principais economias industrializadas do mundo. O grupo se reúne anualmente para tratar de temas estratégicos como economia, geopolítica, clima, energia e segurança internacional. Em 2025, o G7 completará 50 anos de existência, consolidando-se como um dos mais influentes fóruns diplomáticos do planeta.

A presença de Lula no encontro reforça a posição do Brasil como ator-chave nas discussões globais, sobretudo no que se refere à transição energética e à sustentabilidade ambiental.

Com informações do SBT News

