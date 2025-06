Com autoridades de MS, delegação brasileira será retirada de Israel por terra após escalada de tensão com o Irã

Diante do agravamento da situação de segurança em Israel, o Grupo Parlamentar Brasil-Israel anunciou nesta segunda-feira (16) que a delegação brasileira de autoridades municipais e estaduais será retirada por terra até a Jordânia, de onde seguirá viagem de retorno ao Brasil. A expectativa é que parte dos integrantes do grupo deixe o território israelense ainda hoje.

A informação foi confirmada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do grupo parlamentar. “Nosso compromisso é com a vida e a segurança dos brasileiros em Israel. Seguimos firmes no apoio ao povo israelense diante dos ataques. Graças à parceria com Israel, garantimos a retirada segura de parte da comitiva brasileira. Lamento que a ausência de embaixador complique este processo”, afirmou Viana.

A delegação brasileira é formada por 19 autoridades de 11 estados e estava em Israel a convite do governo local para participar de um seminário sobre tecnologia. Com o fechamento do espaço aéreo israelense após o aumento das tensões militares com o Irã, o grupo ficou impedido de retornar ao Brasil no fim de semana. Entre os brasileiros que estão retidos em Israel após o inícios dos combates com o Irã estão a secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Christinne Maymone, o responsável pelo setor de tecnologia da SES, Marcos Espíndola, e o secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Ricardo Senna.

Por meio de nota à imprensa, o governo de Mato Grosso do Sul informou que “os servidores do governo de Mato Grosso do Sul que estão em Israel, na comitiva do Consórcio Brasil Central, seguem em segurança, em um Hotel em Tel Aviv. Representantes da embaixada brasileira e da israelense seguem em tratativas para garantir o retorno da comitiva ao Brasil. Atualmente, estuda-se a liberação do espaço aéreo israelense ou saída por terra em direção à Jordânia (de onde grupo pegaria voo em direção ao Brasil). A decisão depende de vários fatores, o principal, a total segurança da delegação. Expectativa que, em breve, haja uma solução e retorno de todos.”

No sábado (14), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, entrou em contato com os membros da comitiva por telefone e garantiu que o governo federal está em diálogo direto com autoridades de Israel e da Jordânia para garantir a evacuação segura do grupo.

Segundo nota oficial da SRI, “a ministra transmitiu ao prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que coordena o grupo, as tratativas com o Ministério das Relações Exteriores e as autoridades estrangeiras para viabilizar a saída do país”.

O plano de evacuação terrestre ainda depende da avaliação das condições de segurança locais, que continuam instáveis devido às hostilidades entre Israel e Irã.

Também fazem parte da missão em Israel representantes do Consórcio Brasil Central, que reúne estados do Centro-Oeste brasileiro, e que igualmente aguardam meios seguros para retornar ao Brasil.

A ausência de um embaixador brasileiro em Israel desde 2023 tem sido apontada como um obstáculo nas negociações diplomáticas, o que foi lamentado publicamente por Carlos Viana.

*Matéria atualizada às 10h15 para acréscimo de nota do governo de MS

Com informações do SBT News

