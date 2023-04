Ação ativa 4 mil ligações de esgoto para moradores do Nova Lima

A Águas Guariroba realiza, neste sábado (15), uma ação especial para a ativação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na região do Nova Lima. A ação acontecerá das 8h ao meio-dia no Salão da Igreja Nossa Senhora das Graças, que fica na Rua Henrique Barbosa Martins, 875.

Somente na região do Nova Lima estão previstas cerca de 4 mil ligações de esgoto em mais de 50 km de rede de esgoto implantadas. O Nova Lima é um dos primeiros bairros beneficiados pelo Programa Campo Grande Saneada, cronograma de obras que implantará cerca de 150 km de rede de esgoto até o fim do ano em Campo Grande.

Equipes de atendimento da concessionária estarão prontas para receber os moradores da região que querem se conectar à rede de esgoto. Além da adesão aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, também será disponibilizado o cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e atividades para as crianças.

Para acesso aos serviços no atendimento, os moradores devem apresentar o RG; CPF, conta de água, conta de energia, documento do imóvel comprovante de renda.