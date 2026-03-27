Imagens da câmera de segurança mostram momento em que Bernal atira contra servidor; assista

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, atirou contra o fiscal tributário estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, dentro de uma mansão avaliada em R$ 3,7 milhões, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, na Capital.
O crime aconteceu nessa terça-feira (24), no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. A casa onde ocorreu o caso já pertenceu a Bernal, no entanto, foi a leilão duas vezes e comprada pela vítima na Caixa Econômica Federal.
A primeira gravação mostra a frente da casa. Um chaveiro chega acompanhado da vítima, abre o portão e os dois entram no imóvel. Pouco depois, uma caminhonete preta, dirigida por Alcides Bernal, aparece nas imagens. Ele estaciona na rua, desce do veículo com uma arma na mão e entra na residência.
Em seguida, é possível ver o ex-prefeito com a arma na mão. Ele parece dizer algo e faz o primeiro disparo.
Cerca de 12 segundos após o primeiro disparo, o chaveiro que trabalhava no local aparece correndo para fora da casa com as mãos levantadas.
Na sequência, Bernal também sai da casa. Ele faz gestos em direção à rua, como se estivesse chamando alguém, mas não recebe resposta. Depois, volta para dentro do imóvel.
Pouco depois, o ex-prefeito sai novamente da casa, mexe no celular e volta a fazer gestos em direção à rua. Em seguida, entra na caminhonete e deixa o local.
Segundo as câmeras de segurança, Bernal chegou ao local às 13h44. O primeiro disparo foi registrado às 13h44min. Ele deixou o endereço às 13h47min. Todo o intervalo entre a chegada e a saída durou menos de quatro minutos.
Logo após a saída de Bernal, um homem entra na casa falando ao celular. Outras duas pessoas também entram no imóvel.
Em depoimento à polícia, a defesa do ex-prefeito afirmou que ele agiu em legítima defesa. Segundo os advogados, a vítima teria avançado contra Bernal. Esse movimento, no entanto, não aparece nas imagens das câmeras de segurança. Assista: