PRF apreende 271 Kg de drogas em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 271 quilos de cocaína, haxixe e skunk, nesta quinta-feira (9), em Dourados.

Durante fiscalizações na BR-163, após abordagem a um caminhão, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor. Após uma vistoria minuciosa, a equipe descobriu um compartimento oculto na cabine do caminhão.

No compartimento foram encontrados 211 quilos de cocaína, 30 quilos de haxixe e 30 quilos de skunk. O motorista disse ter sido contratado para levar os ilícitos de Caarapó (MS) até Maringá (PR).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.