Conselhão segue com programação marcada, mesmo sem presença de Lula

Apesar da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, internado desde a madrugada de terça-feira (10), o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, mantém sua agenda para esta quinta-feira (12). O evento será realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e será presidido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem substituído Lula nas atividades presidenciais desde o início da semana.

Esta será a quarta reunião plenária do Conselhão no Itamaraty. O órgão, composto por representantes da sociedade civil, tem a missão de assessorar o Presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo, sendo um importante espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil organizada.

A condução do evento ficará a cargo de Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Durante a cerimônia, serão assinados decretos, sanções e acordos de cooperação referentes a propostas formuladas no âmbito do Conselhão.

Além disso, a reunião será palco de anúncios importantes relacionados ao programa Nova Indústria Brasil (NIB). Alckmin, que também acumula o cargo de ministro da Indústria, fará os anúncios sobre investimentos na missão 5 do programa, com foco em projetos industriais voltados para bioeconomia, descarbonização e segurança energética.

Embora não tenha assumido formalmente a Presidência, Alckmin tem sido um dos principais responsáveis pelos compromissos de Lula esta semana. Na terça-feira (10), ele recebeu o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty. No dia seguinte, o vice-presidente esteve presente na posse dos novos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira, respectivamente, presidente e vice da corte.

Com informações do SBT News

