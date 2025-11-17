Com shows de Ana Paula Valadão e Di Ferrero, prefeitura anuncia Natal dos Sonhos 2025 no Centro

Gestão municipal confirma atrações e sorteio de apartamentos, mas ainda não divulga programação detalhada

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta segunda-feira (17), as primeiras informações sobre o Natal dos Sonhos 2025, previsto para começar em 29 de novembro. Apesar de ainda não divulgar a programação completa, a gestão confirmou que o evento terá shows de Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e artistas locais, além de atrações culturais e circenses.

O Centro da cidade será transformado na “Vila do Natal”. A Praça Ary Coelho será o ponto principal das apresentações, enquanto a 14 de Julho, tradicionalmente iluminada no fim do ano, voltará a receber a Parada Natalina.

A prefeitura também informou que o evento integra o programa Sonho Seguro, que reúne administração municipal, empresas e instituições parceiras. Entre as ações anunciadas está o sorteio de apartamentos, que será realizado durante o período festivo, mas ainda sem data detalhada.

A programação completa deverá ser divulgada posteriormente, segundo o município.

/

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram