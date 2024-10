“A gente ganha muito conhecimento”, destaca empresário no segundo dia do 1º Fórum de Segurança Rodoviária

No segundo e último dia do 1º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, realizado no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, empresários e autoridades destacam a importância de se discutir o projeto da Rota Bioceânica, agregando muito conhecimento aos presentes.

Na plateia, quem acompanha as palestras e rodas de conversa é o empresário Wellington Luiz Cenze, proprietário do Grupo Cenze, responsável pelo transporte e comercialização de óleo diesel e lubrificantes em Mato Grosso do Sul.

Para ele, o evento serviu para conscientizar os transportadores, além de ampliar o conhecimento em como é feita a gestão das vias.

“Foi uma forma da gente conseguir trocar ideia e sinergia sobre como eles fazem a gestão de segurança, porque a gente vem fazendo um trabalho no aumento de segurança, preservação da vida, dando enfoque total nessa parte, criando segurança como valor, fazendo com que o nosso colaborador também entenda a importância de fazer um trânsito seguro, de respeitar todas as regras de trânsito. Disso a gente ganha muito conhecimento “, destacou.

O evento

O fórum conta com a participação de grandes nomes envolvidos no assunto. Entre eles o presidente da ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), Luciano da Silva, quem contou sobre como a agência tem fomentado a segurança viária junto aos seus modais de transportes.

“Dentro da ANTT, eu levanto a bandeira de segurança viária e tudo que é possível incentivar em relação a isso. A parceria entre o Mato Grosso do Sul e a ANTT é longeva, ela acontece em transporte rodoviário de cargas, de passageiros, na parte de rodovias também, que a gente está vendo aqui com o próprio estado em possessões, porque a gente acredita que investir em infraestrutura é investir em segurança viária. E quando a gente fala de segurança viária, não é só infraestrutura, tem toda a parte veicular, toda a parte de educação também”.

Entre os eixos logísticos do Estado, existe a Rota de Celulose, concessão de rodovias lançada pelo Governo Estadual que segue o modelo de concessão em outros estados do Brasil. O presidente da agência contou sobre o exemplo no Paraná, mostrando como funciona e é algo positivo para o crescimento do Estado.

“A BR 262 é um eixo logístico importante para o nosso país. Com relação ao estado do Mato Grosso do Sul, a gente entendeu que, para dar maior viabilidade ao projeto de concessão, era necessário fazer uma mescla entre as rodovias estaduais e federais e, nesse caso, a gente delegou para o Estado. Isso é importante para manter a tratabilidade do contrato”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram