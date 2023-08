Assaí confirma nova loja em Campo Grande e abre 199 vagas de emprego

O Assaí Atacadista iniciou as obras para uma nova loja em Campo Grande e está com 199 vagas de empregos abertas para contratação imediata. A unidade segue o projeto de expansão da rede e será instalada em um endereço conhecido dos campo-grandenses, a rua Joaquim Murtinho, no bairro Tiradentes, onde antes operava um hipermercado.

Até o fim deste ano, a capital sul-mato-grossense ganhará mais uma loja do Assaí. Atualmente, a companhia conta com 3 unidades na Capital, localizadas nos bairros Jardim América, Mata do Jacinto e Santo Antônio. E, também, está presente na cidade de Dourados, região centro-sul do Estado de MS.

Além da unidade da Joaquim Murtinho, o atacadista está com mais uma obra em andamento na capital, na avenida Gunter Hans, próximo à região do Aero Rancho.

Como se candidatar?

Os interessados nas vagas para a futura unidade do Assaí Joaquim Murtinho devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicampogrande.gupy.io até o dia 11 de setembro. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país. As vagas para a unidade do Assaí, na região do Aero Rancho, já foram preenchidas

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on- -line. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão: chefe de seção; auxiliar de açougue; açougueiro; fiscal de prevenção de perdas; repositor de mercadorias; operador de caixa; empacotador e vendedor de cartão.

Confira mais notícias na edição impressa.