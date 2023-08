Corpo de empresário desaparecido há 4 dias é encontrado no Rio Dourados

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de ontem (19), o corpo do empresário Amarildo Matos Paim Lemes. Ele estava desaparecido desde da última segunda-feira (14), após deixar uma carta para a esposa e mensagens de para o irmão em “tom de despedida”.

O empresário foi encontrado por mergulhadores em um trecho do Rio Dourados, próximo ao município de Laguna Carapã. Uma bengala usada por Amariulso foi encontrada nas proximidades da ponta e um motorista de aplicativo, relatou aos policiais que levou Amarildo até o local.

Segundo o site Dourados Agora, em depoimento na polícia, o motorista relatou que o empresário tinha relatado que iria pescar com amigos que já estavam no rio.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

